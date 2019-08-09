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Gençler için trendy ve rahat bir yaz

Gençler için trendy ve rahat bir yaz
Gençler için trendy ve rahat bir yaz

Young Koleksiyonu farklı renk ve modeller gençlerin beğenisine sunuluyor.

Hazır giyim markası DeFacto, gençlerin enerjisinden ilham aldığı Young Koleksiyonu'nda birbirinden farklı renk ve modelleri raflarına taşıdı. Denim şıklığının pantolonlardan gömleklere kadar her parçada yer aldığı koleksiyonda, kadınlar için omuz detaylı bluzlar, çiçek detaylı elbiseler ve çizgili tulumlar yer alıyor. Erkekler içinde toprak tonlarında gömlekler ve şortlar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Günün her anı, her mekanda dikkatleri üzerine çeken tasarımlarıyla young koleksiyonu, trendy ve rahat bir yaz vaat ediyor. 

Göz kamaştıran kombin seçenekleri ile Young Koleksiyonu, markanın mağazalarında ve internet sitesinden satışa sunuluyor.  

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