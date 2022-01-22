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Gençler kartopu savaşı ve kayak keyfi yaparak eğlendiler

Gençler kartopu savaşı ve kayak keyfi yaparak eğlendiler
Gençler kartopu savaşı ve kayak keyfi yaparak eğlendiler

Edirne'de kar yağışını görünce toplanan gençler, birbirlerine kartopu fırlatarak ve kayak keyfi yaparak, doyasıya eğlendi.

Gençler kartopu savaşı ve kayak keyfi yaparak eğlendiler - Tıkla İzle

Edirne'nin rakımı yüksek köylerinde gün boyu süren kar yağışı gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen kentte, gençler kar yağışını eğlenceye çevirdi.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi Eski Toki konutlarının bulunduğu bölgede kar yağışının birikinti oluşturduğunu gören gençler, kısa sürede toplanıp kartopu oynayarak ve kayak keyfi yaparak eğlendi.

Uzun süredir kara hasret kaldıklarını söyleyen gençler, kartopu oynamanın ve kayak keyfi yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Lapa lapa yağan kar yağışı Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki caddelerde güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak akşam saatlerinde İstanbul ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa
 

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