Gençler parktaki çöp kutusunu yakıp tekmelediler

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Parkı, kendini bilmez bir grup genç tarafından adeta talan edildi. Park içerisinde bulunan çöp konteynırında ateş yakan gençler, daha sonra çöp kovasını tekmeleyerek yerinden söktü.

Batuhan Toprak

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