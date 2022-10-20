Gençler parktaki çöp kutusunu yakıp tekmelediler

Arnavutköy Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi’ne yapılan içerisinde basketbol sahası, oyun alanları ve dinlenme alanlarının bulunduğu Osmangazi Parkı’nda bir grup genç çöp konteynırını ateşe verdi, daha sonra ise tekmeleyerek yerinden söktü. Gençlerin çöp konteynırını sırayla tekmelediği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Parkı, kendini bilmez bir grup genç tarafından adeta talan edildi. Park içerisinde bulunan çöp konteynırında ateş yakan gençler, daha sonra çöp kovasını tekmeleyerek yerinden söktü.