Gençlerbirliği Beşiktaş Maç Anlatımı | Canlı Anlatım

GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 BEŞİKTAŞ

Canlı Anlatım

4. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı topta Rosier ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Ghezzal'a pas çıkardı. Ghezzal, kaleye şık bir plase şut çekerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada Atiba'nın ceza sahasına yaptığı pasta Ljajic topla buluştu. Bu oyuncu topu beklemeden şuta çevirdi fakat Gençlerbirliği savunmacısı Arda Kızıldağ'dan oyun sahasına döndü.

20. dakikada kazanılan köşe vuruşunda karambolde Welinton'un topu sağ köşeden auta çıktı.

22. dakikada Ghezzal'ın Gençlerbirliği savunmasının arkasına attığı pasta Aboubakar kaleciyle karşı kaldı fakat file bekçisi Nordfeldt meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

31. dakikada Beşiktaş atağa çıkarken hata yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ayite, ceza sahasına kat eden Candeias'a pas yaptı fakat kaleci Ersin gole izin vermedi.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Dorukhan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

