Gençlerbirliği Denizli Canlı İzle Bein Sports| Gençlerbirliği Denizlispor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Gençlerbirliği Denizli Canlı İzle Bein Sports... Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor, lider Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara'da 19.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Denizlispor, Süper Lig'e yükselme yolunda kritik bir viraj olan Gençlerbirliği karşılaşmasından 3 puan ile dönüp ikinci sıradaki yerini pekiştirmek istiyor. Horozun en yakın takipçisi ise maç fazlası ile 61 puan ile üçüncü sırada bulunan Hatayspor.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Denizli Lisesi önünde bir araya gelen yüzlerce yeşil-siyahlı taraftar ise takımları Denizlispor'u deplasmanda yalnız bırakmamak için Ankara'ya doğru yola çıktı. Yeşil-siyahlı formalar giyinip, bayraklar ile takımları lehine sloganlar atıp, marşlar söyleyen taraftarların hayli coşkulu olmaları dikkatlerden kaçmadı. Taraftarlar sundukları kısa gösterinin ardından 40'a yakın minibüs ve otobüse binerek konvoy halinde Ankara'ya hareket etti.

Gençlerbirliği Denizlispor maçı nasıl canlı izlenir?





Gençlerbirliği Denizlispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.