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Gençlerbirliği Fenerbahçe canlı anlatımı

Gençlerbirliği Fenerbahçe canlı anlatımı
Gençlerbirliği Fenerbahçe canlı anlatımı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 FENERBAHÇE

 

38' Penaltı atışını gole çeviren Perotti, skoru 2-1'e getirdi!Gol - Diego Perotti

35' PENALTI! Perotti ceza sahasında Halil İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

31' GOL! Diego attı maça yeniden eşitlik geldi.Gol - Diego Ângelo

28' Furman'ın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

25' Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Novak kesti.

23' Fenerbahçe'de Cisse'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Toure uzaklaştırdı.

20' Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

14' GOL! Mert Hakan Yandaş takımını 1-0 öne geçirdi.

10' İlk 10 dakikalık bölümde Fenerbahçe maçın tek hakimi ancak net bir pozisyon üretilemedi.

7' Fenerbahçe'de Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Nordfeldt'te kaldı.

6' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

3' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

 

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Pelkas, Perotti, Cisse.

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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