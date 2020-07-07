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Gençlerbirliği Fenerbahçe Canlı İzle | Gençlerbirliği FB ilk 11'ler | Gençlerbirliği FB saat kaçta hangi kanalda

Gençlerbirliği Fenerbahçe Canlı İzle | Gençlerbirliği FB ilk 11'ler | Gençlerbirliği FB saat kaçta hangi kanalda
Gençlerbirliği Fenerbahçe Canlı İzle | Gençlerbirliği FB ilk 11'ler | Gençlerbirliği FB saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 31. haftasında 49 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, deplasmanda 32 puanla 12. sırada bulunan Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Saat 18.30'da başlayan karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Gençlerbirliği Fenerbahçe nasıl canlı izlenir? 

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek.

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