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Gençlerbirliği Fenerbahçe Canlı İzle | Gençlerbirliği FB ilk 11'ler | Gençlerbirliği FB saat kaçta hangi kanalda

Gençlerbirliği Fenerbahçe Canlı İzle | Gençlerbirliği FB ilk 11'ler | Gençlerbirliği FB saat kaçta hangi kanalda
Gençlerbirliği Fenerbahçe Canlı İzle | Gençlerbirliği FB ilk 11'ler | Gençlerbirliği FB saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında 17 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, deplasmanda 5 puanla 19. sırada bulunan Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Başkent'te saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Gençlerbirliği Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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İlk 11'ler;

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay; Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti; Cisse

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