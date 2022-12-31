Gençlerbirliği futbolcuları ve ikinci başkanı ölümden döndü

Kaza saat 10.00 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden Göl istikametine doğru gitmekte olan Nihat Çankal (40) idaresindeki 16 ZS 149 plakalı kamyonet, Göl Yolu üzerindeki bir fabrikaya giriş yapmak istediği esnada aynı yönde gitmekte olan ve Gençlerbirliği Kulübü ikinci başkanı Yaşar Yazıcı'nın kullandığı 34 CFV 377 plakalı otomobile çarptı.

Kamyonet savrulup yan yattı

Kazada dönüş yapmak isteyen kamyonet savrulup yan yatarken otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada kamyonet sürücüsü Nihat Çankal ile otomobilde bulunan Gençlerbirliği futbolcuları Atakan Cevizlidere ve Ahmet Kalaycı hafif yaralandı. Kamyonet sürücüsü Nihat Çankal ile futbolcular Atakan Cevizlidere ve Ahmet Kalaycı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Gençlerbirliği kulübü ikinci başkanı Yaşar Yazıcı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Musa Öztürk



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