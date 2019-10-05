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Gençlerbirliği Galatasaray Canlı Anlatım

Gençlerbirliği Galatasaray Canlı Anlatım
Gençlerbirliği Galatasaray Canlı Anlatım

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor

CANLI ANLATIM

Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray

 

21' Ayite ceza yayı üstünden şansını denedi ama istediği gibi vuramayınca Muslera topun sahibi oldu.

18' Gençlerbirliği etkili geldi! Feghouli'nin kaptırdığı topta hızlı hücuma çıkan Candeias ceza sahasına girmeden falsolu şutunu çekti top direğin yanından auta çıktı.

15' Maçta ilk 10 dakika tempolu geçmişti ancak bu dakikalarda tempo biraz düştü.

10' Gençlerbirliği'de sakatlanan Fabricio oyundan çıktı yerine Berat oyuna girdi

8' Gençlerbirliği hızlı atağını faulle durduran Donk sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Donk

8' Kullanılan köşe vuruşunda Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

7' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada seken topa vuruşunu yapan Babel savunmaya takıldı. Korner..

3' Feghouli'nin pasıyla topla hareketlenen Andone rakibini hızıyla ekarte etmek istedi fakat dar açıdan istediği vuruşu yapamadı.

2' Gençlerbirliği atağında Candeias'tan ceza sahası dışından sert bir şut geldi. Top az farkla auta çıktı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı
 

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel, Andone

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