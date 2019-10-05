Gençlerbirliği GS şifresiz canlı izle Az Tv İdman Tv

Gençlerbirliği Galatasaray Az Tv İdman Tv Justin Netspor maçı yayınlıyor mu? merak konusu olmuş durumda ve taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte ligin 7.haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takım ile ilgili tüm bilgiler...

Falcao Gençlerbirliği karşısında yok!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Lyuindama, Lemina ve Falcao yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman sonunda, sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Başkent'te kampa girecek.

Gençlerbirliği deplasmanında 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

Gençlerbirliği Galatasaray nasıl canlı izlenir?





Gençlerbirliği Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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