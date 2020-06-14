Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)
59. dakikada Stancu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa kayarak vuran Sio'nun vuruşu ağlara gitti. 1-0
62. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic'in pasında Jevtovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
70. dakikada Bajic'in pasında ceza sahası içinde Shengelia'nın şutunda top auta gitti.
83. dakikada Sefa Yılmaz'ın ortasında Berat Ayberk Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Konyaspor'un atağında ceza sahasının dışından Rijad Bajic'in şutu defanstan döndü.
24. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Milosevic‘in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Sio'nun şutu kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Yasin (Soner Dikmen dk. 82 ?), Erdem, Mats (Berat Ayberk Özdemir dk. 46), Flavio, Candeias (İlker Karakaş dk. 90+2 ?), Sessegnon (Sefa Yılmaz dk. 65), Sio (Floyd Ayite dk. 66), Stancu
Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Sami Gökhan Altıparmak, Pierre Polomat
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Marin Anicic, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Jens Jonsson (Rogerio Thuram dk. 86 ?), Pablo Hurtado (Marko Jevtovic dk. 39), Levan Shegelia (Erdon Daci dk. 86 ?), Riad Bajic, Deni Milosevic (Faruku Miya dk. 66)
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Alper Uludağ, Şener Kaya, Ferhat Öztorun,
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Sio (dk. 59), Berat Ayberk Özdemir (dk. 83) (Geçlerbirliği), Jevtovic (dk. 6) (Holding Konyaspor)
Sarı Kartlar: Marin Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Flavio Ramos, Erdem Özgenç (Gençlerbirliği)
Mevlüt Hasgül - Cem Geçim