Gençlerbirliği Sivasspor Canlı İzle Bein Sports| Gençlerbirliği Sivas Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Gençlerbirliği Sivasspor canlı izle... Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan lider Sivasspor, Başkent'ten 3 puanla dönmeyi hedefliyor. İki ekibin son mücadelesi 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Gençlerbirliği'ni kendi evi ve seyircisi önünde 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 55 kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 24 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 25 gol gördü.

Rıza Çalımbay'ın, Hamzaoğlu'na şansı tutmuyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu ile karşılaştığı 8 Süper Lig maçının 6'sında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 1 maç Çalımbay'ın galibiyeti ile tamamlanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Çalımbay'ın Hamzaoğlu'na karşı bu 8 maçtaki tek galibiyeti Trabzonspor'u çalıştırdığı zaman gelmişti. Çalımbaylı Trabzon, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Sivasspor'da 4 eksik!

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncuları Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un yanı sıra sakat olan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği Sivasspor nasıl canlı izlenir?





Gençlerbirliği Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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