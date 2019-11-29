Gençlerbirliği Yeni Malatya Canlı İzle| Gençlerbirliği Malatya Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Gençlerbirliği Yeni Malatya canlı izle...Süper Lig'de oynadığı 12 lig maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Gençlerbirliği son oynadığı 12 maçta 5 galibiyet,4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı

Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Hadebe dışındaki bütün futbolcular katıldı. Hadebe'nin milli maç için gittiği ülkesinde pasportunda yaşanan bir sorundan dolayı henüz dönemediği belirtildi.

Antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, cuma günü deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Gençlerbirliği Yeni Malatya nasıl canlı izlenir?





Gençlerbirliği Yeni Malatya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız