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Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu’nu getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı. Gençlerbirliği Kulüp Başkan Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek, “Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal

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