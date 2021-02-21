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Gençlerbirliği'nde Sio şoku!

Gençlerbirliği'nde Sio şoku!
Gençlerbirliği'nde Sio şoku!

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Giovanni Sio’nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bir süredir Gençlerbirliği'nden uzak kalan golcü oyuncu Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

Fransa'da tedavisi devam eden Sio'nun durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ve sezonun geri kalanında Gençlerbirliği'ne dönmesinin beklenmediği kaydedildi. 32 yaşındaki Sio'nun rahatsızlığının futbol kariyerini tehdit edebileceği belirtiliyor.

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