Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreni ile Aksoy, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Niyazi Akdaş: “Hocamıza güveniyoruz”

Kulübün eski altyapı sorumlusu Taşkın Aksoy'a şimdi Gençlerbirliği A takımını emanet ettiklerini belirten Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, “Taşkın hoca bizim eski hocamız. Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir insan. Üstelik kulübümüzden etik olmayan bir şekilde ayrılması bizi o zaman da üzmüştü. Bu birliktelik onun telafisi gibi oluyor. Hocamıza güveniyoruz. Kendisi ile şimdi de 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamız bizim yardımcı hocalarımız ile çalışacak. O bakımdan daha da ekonomik bir şartlarda bu işi çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim - Doğukan Gürel

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