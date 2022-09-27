İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu

Gençlerbirliği, Metin Diyadin’den boşalan teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy’u getirdi. Aksoy, düzenlenen törenle 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu - Tıkla İzle

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreni ile Aksoy, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Niyazi Akdaş: “Hocamıza güveniyoruz”

Kulübün eski altyapı sorumlusu Taşkın Aksoy'a şimdi Gençlerbirliği A takımını emanet ettiklerini belirten Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, “Taşkın hoca bizim eski hocamız. Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir insan. Üstelik kulübümüzden etik olmayan bir şekilde ayrılması bizi o zaman da üzmüştü. Bu birliktelik onun telafisi gibi oluyor. Hocamıza güveniyoruz. Kendisi ile şimdi de 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamız bizim yardımcı hocalarımız ile çalışacak. O bakımdan daha da ekonomik bir şartlarda bu işi çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim - Doğukan Gürel

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.