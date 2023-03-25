Gençlerden huzurevine moral ziyareti

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri Yaşlılar Haftası'nda Lapta Huzurevi'ni ziyaret ederek moral etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinlerine saç kesimi, boya, el ve ayak bakımı gibi güzellik uygulamaları ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, daha önce de sosyal sorumluluk kapsamında pek çok kesime yönelik etkinlikler düzenlemişti.

“Büyüklerimize huzurlu bir ortam sunmak ve onları mutlu etmek her şeyden önce vefa borcumuzdur”

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Görevlisi Yeşim Üstün Aksoy öğrencileri ile birlikte Lapta Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle zaman geçirmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, “Büyüklerimize huzurlu bir ortam sunmak ve onları mutlu etmek her şeyden önce vefa borcumuzdur” dedi.

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