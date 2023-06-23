Gençlerden uyuşturucu taciri olduğunu iddia ettikleri şahsa meydan dayağı kamerada

Olay Kemalpaşa Mahallesi'nde Yeşilçayır Caddesi mevkiinde meydana geldi. Gençlerden oluşan 20 kişilik grup, uyuşturucu sattığını düşündükleri şahsı gördüler. Şahsın yanına giden gençler ile C.A. (47) isimli şahıs tartıştılar. O sırada gençler, şahsa saldırdılar. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Darp sonucu yaralanan C.A. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın üzerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

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