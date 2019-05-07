İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlere 'cesaret dersi vereceğim' deyip 35 metreden atladı

Gençlere 'cesaret dersi vereceğim' deyip 35 metreden atladı
Gençlere 'cesaret dersi vereceğim' deyip 35 metreden atladı

Antalya’nın turizm destinasyonlarından Köprülü Kanyonda, eğlence amaçlı 35 metre yükseklikteki tarihi taş köprüye çıkan bir adam, etrafına toplanan gençlere, ‘size cesaret dersi vereceğim” deyip alkışlar eşliğinde nehre atladı. Şans eseri yaralanmayan şahıs, suyun yüzüne çıkınca da gençlere el salladı.

Gençlere 'cesaret dersi vereceğim' deyip 35 metreden atladı - Tıkla İzle

Manavgat ilçesindeki önemli turizm destinasyonlarından Köprülü Kanyondaki M.S. 2. yüzyılda kesme taştan inşa edilen 35 metrelik tarihi köprüye çıkan bir erkek şahıs, bölgeyi gezmeye gelen gençlerin önünde akıl olmaz bir olaya imza attı. Geçtiğimiz Mart ayının sonlarında çekildiği tahmin edilen görüntülerdeki kişi, köprüdeki taş korkuluklara çıktı. Şahıs daha sonra 'Sizin için atlayacağım' diyerek Köprüçay Nehri'ne atlayacağını söyledi. Gençlerin, ‘atlama', ‘bizim için değmez' ikazlarına aldırış etmeyen şahıs, ‘Gençliğin başaramayacağı şey yok. Size cesaret dersi vereceğim' dedikten sonra, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene' diyerek gençlerin alkışları içerisinde 35 metreden nehre atladı. Atlamasından bir süre sonra su yüzüne çıkarak el sallayan şahsa, gençler de yine alkış tutarak karşılık verdi.
Tüm bu anlar ise bölgedeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.  

Suat Metin - Cem Denny Ekici
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.