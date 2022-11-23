Gençlere örnek olmak için kabak ekti 200 bin TL gelir elde etti

Kdz. Ereğli ilçesinde uzun yıllar Emlakçılık yapan İsmail Günay, bölgedeki gençleri tarıma özendirmek ve aynı zamanda örnek olmak amacıyla Soğanlı Köyü mevkiisinde bu yılın başında yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine bal kabağı ekti. Ektiği kabaklardan yaklaşık 40 ton ürün elde eden Günay, 200 bin TL'ye yakın para kazandığını söyledi. Gençlerin gurbete asgari ücretle çalışmaya gitmesine gerek olmadığını belirten Günay, kendisinin devletten hiçbir katkı almadan bu işi yaptığını ve başarılı olduğunu ifade etti. Kabak ekmek isteyen gençlere tohumu bedava vereceğini ve gerekli her şeyi de öğretmeye hazır olduğunu ifade eden Günay “Normalde emlak ve gayrimenkul sektöründeyim. Bölgeye örnek olmak için tarımsal konularda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı oluruz. Süreç beklediğimden iyi geçti. Yaren balıkçılık 5 ton kabak aldı, Engin balık ciddi oranda alım yaptılar. Mahalleli kabak almak için kuyrukta, talep çok iyi. Şu ana kadar hasadımız 40 tonu geçti. Hedef istediğimin üzerinde. Seneye 2 katı düşüncem var. Hatta köylünün de üretime katılmasını istiyorum. Pazar umduğumdan iyi geçti. 20-30 çiftçiye daha ihtiyacımız var.

Bugün 10 ton üretseler ne yapar? 50.000 TL. Bu senenin rakamlarıyla kârlılık elde ederler. 4 ay gibi bir zamanda bu oluyor. Tohum desteği, bilgi desteği sağlarım. Tohumları eşe dosta dağıtmak için, üretime katkı sağlamak için bugün kabak verdiğimiz balıkçı arkadaşlardan toptan çekirdekleri geri istedik. Biz o çekirdekleri bölge halkına edindirme çalışacağız. Yani bir kazanç beklentimiz yok. Kazanç beklentimiz şu; bölge iş sahibi olsun, başka bir amaç yok. Bu gübre istemiyor, ilaç istemiyor. Hayvan gübresi olsa zevkli olur, fazla vermesinler. Hiçbir gram zirai gübre gereksinimi olmadan biz bu kabağı büyüttük. Elimdeki 36,5 kilogram, fazla büyük değil” dedi.

Vedat Kılıç

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