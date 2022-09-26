Gençlerin gece gezintisi faciayla noktalandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarkent Mahallesi'nden kent merkezine gezmeye giden gençler, 20 AFL 693 plakalı otomobille yola çıktı. Tarık Sayar (23) idaresindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre süratle ilerlerken kontrolden çıktı.

Zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki araziye uçarak yaklaşık 100 metre takla atıp ters bir şekilde durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve Tarık Durgut'un (22) hayatını kaybettiğini belirlerken, Muhammed Furkan B.'yi (21) ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Eren Elyesa Polat



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