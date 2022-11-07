İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençlerin havai fişekle tehlikeli oyunu

Gençlerin havai fişekle tehlikeli oyunu
Gençlerin havai fişekle tehlikeli oyunu

Adana’da gençlerin havai fişekleri birbirine atarak oyun oynaması görenleri hayrete düşürdü.

Gençlerin havai fişekle tehlikeli oyunu - Tıkla İzle

Merkez Yüreğir ilçesinde iki grup birbirlerine sokak ortasında havai fişek attı. Söz konusu kişiler, atılan havai fişeklerden ara sokaklara girerek ya da park halindeki araçların arkasına saklanarak kurtulmaya çalıştı.

Gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

İLGİLİ HABER
Metrelerce yüksekte çocukların tehlikeli oyunu korkuttu Metrelerce yüksekte çocukların tehlikeli oyunu korkuttu
İLGİLİ HABER
Yaya geçidinde tehlikeli oyun! Yaya geçidinde tehlikeli oyun!
İLGİLİ HABER
Çocukların tehlikeli oyunu ! Çocukların tehlikeli oyunu !

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.