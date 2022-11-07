Gençlerin havai fişekle tehlikeli oyunu

Merkez Yüreğir ilçesinde iki grup birbirlerine sokak ortasında havai fişek attı. Söz konusu kişiler, atılan havai fişeklerden ara sokaklara girerek ya da park halindeki araçların arkasına saklanarak kurtulmaya çalıştı.

Gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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