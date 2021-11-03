Gençlerin tartışması bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gençler arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen devam etti. Gençlerden biri kız arkadaşının ve çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen kendisine bıçak çektiğini iddia ettiği genci yere düşürüp, eline aldığı bıçağı gence doğrultarak “sen kimsin” deyip yerde tekmelemeye devam etti. Diğer genç ise olay yerinden uzaklaşmak yerine bulduğu ilk fırsatta yerden kalkarak eline aldığı taşı fırlatsa da bıçağını kaptırdığı gibi taşı da denk getiremedi.

Çevredeki vatandaşlardan “o da kaşınıyor” tepkisi

Olayı evinin balkonundan cep telefonu kamerası ile kaydeden bir vatandaş da kavgayı ayırmak için çaba harcadı. Önce yanında bulunanlara “o da kaşınıyor” diyen vatandaş, sonra “gençler yapmayın, ayıptır” dediyse de öfkeden deliye dönen genç kavga ettiği şahsa “seni öldürürüm” diyerek tehditler savurdu.

“Delikanlı ya bıçak çekti erkek”

Çevredekilerin “delikanlı sen de rahat dur” demesi üzerine, genç “abi delikanlı ya bıçak çekti erkek ya” diyerek olay yerinden kız arkadaşı ile birlikte uzaklaşırken, diğer genç ise arabasına binerek yoluna devam etti.



Ahmet Serdar Eser

