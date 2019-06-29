Gençlik alarmı

AK Parti'nin İstanbul seçimlerini değerlendirmek için hafta başında yapılan MYK toplantısında ilginç tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Bazı MYK üyeleri, AK Parti'nin ‘İstişare kültüründen' uzaklaştığını, bu nedenle istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalındığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MYK'da 10 civarındaki parti yöneticisinin söz alarak İstanbul seçimlerini değerlendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda, bazı MYK üyeleri 31 Mart seçimleri öncesinde başlayan yanlış adımların, seçimlerin iptal edilmesi girişimi ile devam ettiğini, tüm bunların 23 Haziran'da seçimlerin kaybedilmesine yol açtığını dile getirdi.

‘SONUÇ ORTADA' YORUMU

Bazı MYK üyeleri, son dönemde alınan önemli kararların yetkili kurulların gündemine gelmediğini, MYK ve MKYK'nın devre dışı bırakıldığını ‘Dar bir kadro tarafından' alınan kararların uygulamaya konulduğunu savundu. “Seçimin iptal başvurusu konusunda 8-9 MYK üyesi olarak doğru olmayacağı görüşündeydik. Ama bu konu MYK'da kararlaştırılmadan, hemen adım atıldı. Sonuç ortada” değerlendirmesini yapan bir MYK üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan'ın “Bunu nasıl söylersiniz, istişare etmediğimi söylemek bana hakaret olur, haksızlık olur. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli şey istişaredir” dediği öğrenildi.

“MEDYA TROLLERİ”

MYK toplantısında, birçok parti yöneticisinin, özellikle sosyal medyadaki ‘trollerin' paylaşımlarının ve AK Parti'ye yakın olan televizyonlar ve gazetelerin, partiye yarardan çok zarar getirdiğine vurgu yaptıkları ifade edildi. Bu seçimlerdeki oy kaybında sosyal medya trolleri ile AK Parti'ye yakın medyanın da etkili olduğu görüşü savunuldu. Erdoğan, bu eleştiriye karşılık “Onların ne dediği değil, bizim açıklamalarımız bizi bağlar. Kimse AK Parti adına konuşamaz. Konuşacaklar belli” değerlendirmesini yaptı.

ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERE ÇOK DESTEK VERDİK...

Toplantıda, bazı MYK üyeleri özellikle genç seçmenlerden oy alamadıklarını belirterek “Gençlerle ilgili bir açılım yapamadık. Giderek bizden uzaklaşıyorlar” görüşünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bazı MYK üyelerinin ise bu görüşe itiraz ettiği, geçmişte gençlere getirilen üniversite harcının kaldırılması, öğrenci kredisi ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarının artırılması gibi uygulamaların hatırlatıldığı öğrenildi. MYK üyelerinden bazıları da EYT'lilerle ilgili algının yönetilemediğini, bu konuda yapılan açıklamaların EYT'lileri kızdırdığı ve küstürdüğünü söyledi.

2023 SEÇİMLERİ İÇİN KUCAKLAYICI OLMALIYIZ

AK Parti'nin bir süredir ‘negatif bir söylem' kullandığını gündeme getiren bir MYK üyesi ise “Bu tavırdan hemen vazgeçmeliyiz. Kutuplaştırmadan uzaklaşmalıyız. Yeni sistemle birlikte ittifaklar artık zorunlu hâle geldi. Tek başına partiler sonuç alamıyor. Bu nedenle herkesi kucaklayacak bir söylemimiz ve politikamız olmalı. Kutuplaştırıcı dilen uzaklaşmalıyız. Aksi hâlde 2023'e giderken, çok daha farklı olumsuzluklarla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi