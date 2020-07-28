İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF toplantısına katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF toplantısına katılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF toplantısına katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı bildirildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi üzerinde yapılan açıklama "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.