Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Kasapoğlu, Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme değinerek, "Geçtiğimiz haftalarda Seferihisar açıklarında meydana gelen İzmir ve çevre illerin çoğunda hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz, elindeki bütün imkanları felaketin gerçekleştiği andan itibaren afet bölgesi için seferber etmiş durumdadır. Gerek sahada çalışan, gerek koordinasyon görevlerini yürüten, gerekse de yardım faaliyetlerinde vazife üstlenen herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın elde etiği başarıya da atıf yaparak, "Türkiye olarak, hangi şart ve koşul altında olursa olsun dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sağlık altyapısı, hastane yatırımları ve sağlık ordusuyla pandemiyle mücadelenin sembol ülkelerinden biri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Pandemiye karşı en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımıza, bilim insanlarımıza, gönüllü destek gruplarımıza, güvenlik güçlerimize ve mücadeleye omuz veren, destek olan herkese minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tedavi ve aşı çalışmaları ile birlikte karantina uygulamaları da büyük öneme sahip. Virüsün yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci, yayılımın kontrol altında tutulması noktasında önemli sacayaklarından biri olmuştur. Sahip olduğumuz öğrenci yurdu altyapısı, bu süreci en etkili şekilde yönetmemize imkân sağlamıştır. Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası olduğunu ispat etmiştir. Bu konudaki problemlerin üstesinden gelemeyen ve yaptıkları uygulamalarla sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye, sosyal devlet olmanın gerekliliklerinden birini başarıyla yerine getirmiştir. 81 ilimizdeki 293 yurdumuzda dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise, ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığının kullanımına verdik" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Gençlerimiz her türlü imkân ve donanıma sahip bu merkezlerimizde buluşuyor ve paylaşmanın, konuşmanın, işbirliği yapmanın en güzel örneklerini ortaya koyuyor. Biz de onların mutlu ve güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla merkezinde yine gençlerimizin olduğu sosyal, kültürel, eğitsel, sportif ve gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında 287 olan gençlik merkezi sayısı 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 350'ye ulaştı. Gençlik merkezlerinde Kasım 2020 itibarıyla 2 milyon 388 bin 731 kayıtlı üye gencimiz bulunuyor. Üye gençlerin yüzde 51,94'ü kadın, yüzde 48,06'sı erkeklerden oluşuyor."

Kasapoğlu, yurtların 1961 yılında 3 ilde 18 yurtta toplam 5 bin 182 yatak kapasitesiyle başladığını söyleyerek, "Bugün dünyanın en büyük otel zincirleriyle yarışacak bir seviyeye geldi. Devletin yurtları, öğrencilerin yuvası, zor günlerde bütün vatandaşlarımızın sığınacağı güvenli bir liman haline geldi. Özellikle 18 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 284 kapasite artışı sağlayarak ve bununla birlikte donanım ve hizmeti de fevkalade düzeylere yükselterek, bu konuya verdiğimiz önemin altını en kalın çizgilerle çizdiğimizi düşünüyorum. 81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece gündüz hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Antrenör kadrosunu geliştireceklerini kaydeden Kasapoğlu, "Antrenör sayısını 2 bin yeni antrenör ile bu kadroyu güçlendireceğiz. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle sporcularımıza, halkımıza açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk