Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs ve kredi başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.



Ali Nargüner

