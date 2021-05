Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Niğde'ye 'Gençlik ve Spor Yatırımları'

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Niğde'ye yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, 'Gençlik ve Spor Yatırımları' protokolüne imza atıldı. Protokol töreni bakanlığın genel merkezinde gerçekleşti. Protokole Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimsek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Niğde Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve il başkanları katıldı.

“Niğdemizi hem gençlik anlamında hem spor yatırımları alanlarında çok daha yukarıya taşıyacağız”

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, “Bugün Niğde için bir araya geldik. Niğde'nin birbirinden değerli ilçeleri için bir araya geldik. Gençleri, kadınları için bir araya geldik. Bugün imzalayacağımız yeni protokollerle Niğdemizi hem gençlik anlamında hem spor yatırımları alanlarında çok daha yukarıya taşıyacağız. Tüm imkanları milletin hizmetkarı gören bir anlayışın temsilcileri olarak hep birlikte bugün bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“Şükürler olsun gelinen seviye bizim için gurur verici”

Çıtayı hep birlikte daha da yukarıya çıkaracaklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Gençlik bizim en büyük umudumuz, yarınlarımız aynı zamanda da bugünümüz. Niğde her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 19 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Spor sahaları, alanları, tesisler, havuzlar, salonlar, gençlik merkezleri. Hamdolsun bir devrimi hep birlikte yaşadık. Bu çıtayı birlikte yukarıya taşıyacağız. O yüzden de beraberiz ve beraber olmaya da devam edeceğiz. Bu beraberlik ruhuyla hem gençlerimiz için hem sporcularımız için çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız. Şükürler olsun gelinen seviye bizim için gurur verici. Her branşta iddiamız var. Daha dün sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün tüm dünyada şanlı bayrağımızı gururla dalgalarından sporcular var. Hem de her branşta. Her geçen gün çıtayı daha da yukarıya taşıyoruz. Biz büyük hedeflerin, ideallerin temsilcileriyiz. İnşallah önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar yarınlara olan güçlü yürüyüşümüze engel olamayacaklar” diye konuştu.

“UEFA, son 10 yılda en güçlü stat yatırımlarını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini ifade etti”

Türkiye'nin en modern spor tesisleriyle donatıldığının altını çizen Kasapoğlu, “Bugün Niğde'nin değerli gençleri için yeni gençlik merkezleri var protokolümüzde. Niğde Üniversitemiz için salon var. Niğdemizin ilçeleri için semt sahaları var. Gençlik merkezleri var. Atletizm pistleri var. Niğdemiz için ve tüm Niğde halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Niğde Stadı, Türkiye'nin en yeni stadını, en modern stadını inşallah 10 Mayıs Pazartesi günü ihalesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını tesislerle donattık. En modern tesisler ülkemizde. UEFA, son 10 yılda en güçlü stat yatırımlarını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu tesisler inşallah kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla toplumun her kesiminin rahatlıkla erişebileceği, kullanabileceği tesisler olarak faaliyete geçecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından protokol töreni, Niğde şehri idarecilerinin, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle devam etti.

Ali Nargüner - Engin Yağcı