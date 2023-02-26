Genç'te evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kuruldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Bingöl'ün Genç ilçesindeki Servi bölgesinde de ağır hasara yol açtı.

Yine bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle evleri hasara uğrayan depremzede vatandaşlar için AFAD tarafından temin edilen çadırlar, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile güvenlik korucuları tarafından kuruldu.

Muhammet Ali Çiftçi

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