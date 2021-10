Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'CHP sadece bu vesayet dilini değil yalan siyaseti de alışkanlık haline getirdi'

"Son dönemde söylediği her şey CHP için özüne dönüştür"

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısına dair konuşan Erkan Kandemir, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının bir tesadüf olmadığını, aslında CHP'nin siyasal ideolojisini bir kere daha bize hatırlattığını, bizim için de sürpriz olmadığını ifade etmek isterim. CHP her zaman, her anlamda, her fırsatta vesayetin dilini kullanır. Son dönemde söylediği her şey CHP için özüne dönüştür" dedi.

CHP'nin kendisinden olmayan herkese nefret dili kullanan bir hareket olduğunu söyleyen Kandemir, 'siyasi cinayetler' açıklamasına ilişkin, "Son dönemde FETÖ'nün daha önce ifade ettiği, şimdi Kılıçdaroğlu tarafından ifade edilmekte olan siyasilere dönük cinayet iddialarında gördük ve maalesef en sonunda bürokrasiye dönük başkaldırı çağrısında da gördük. Tabii bu bir CHP geleneği, CHP bürokrasiyi gel dediğinde gel, git dediğinde git. Siyasi parti lideri olarak bile olsa yönlendirici bir insanlar topluluğu olarak görmesi ile ilgili CHP'nin. Bunun Türkiye siyaseti açısından son derece yaralayıcı olduğunu, üzüntü verici olduğunu ifade etmek isteriz. CHP son dönemde sadece bu vesayet dilini değil yalan siyaseti de alışkanlık haline getirdi. Maalesef muhalefet partileri arasında hızla yayılan bir şey haline geldi, koronadan daha hızlı yayılıyor. Eskiden siyasetin bir ilkesi vardı, yanlış bilgi edinmişse bununla yüzleşir, toplumdan yarım ağızla da olsa özür dilerdi. Bugün ne Kılıçdaroğlu'nda ne ittifak ortaklarında böyle bir şey görmüyoruz. Nefret dili ve yalan siyasetinin gerçek ve hakikat karşısında tuz-buz olacağını seçimlerde hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti yeni bir siyasi dil inşa etti"

Son dönemde AK Parti'nin oy oranlarına yönelik yapılan açıklamalara tepki gösteren Kandemir, "Son dönemde dillerine doladıkları AK Parti ve AK Parti'nin oy oranları var. AK Parti çok büyük bir siyasi hareket. Biz yeni dünyanın doğduğunu görüyoruz. Yeni dünyada bir yere yaslanarak, güvenli bir liman bularak siyaset üretmeniz mümkün değil. Kendiniz olarak siyaset üretmeniz lazım. AK Parti yeni bir siyasi dil inşa etti. Arkadaşlarımız bir seferberlik halinde. Toplumun her kesiminden üyesi vardır AK Parti'nin. AK Parti'nin üye sayısı CHP'nin oy oranından yüksektir. Sadece üyelerimiz bize oy verseler biz CHP'den daha fazla oy alan bir siyasi hareketiz. İnşallah AK Parti'nin 2023 seçimlerine giderken 11 buçuk milyona yaklaşan üyesi 15 milyona tamamlanmış olacak. Üyelerimizle birlikte AK Parti 2023 seçimlerine damgasını vurmuş olacak. Biz milletimizin hissiyatını takip eden bir siyasi hareketiz" açıklamasında bulundu.

"Milletimizin sıkıntılarının farkındayız"

AK Parti teşkilatlarının farklı yöntemlerle vatandaşların sorunlarını tespit etmek için çalışmalar yaptığını belirten Kandemir, "Biz, gerek teşkilatlarımız gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz tebdili kıyafet arkadaşlarımız üzerinden ciddi bir çalışma yapıyoruz, değerlendirmelerimizi genel başkanımızla paylaşıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Pandemi ve beraberindeki ekonomik sıkıntılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissedildi. Türkiye bu süreci geride bıraktı. Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını 9 buçuk olarak revize etmiş oldu" dedi.

Kandemir ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle gerçekleştirdiği buluşmalar gibi toplumun farklı kesimleriyle de bir araya geleceğini ifade etti.

Hülya Keklik