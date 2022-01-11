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Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre,GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti verilecek.
Karar da Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacağı ifade edildi.

Mehmet Kalay
 

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