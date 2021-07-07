Genelgeden sonra piknik ürünlerine talep arttı

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknikçilere tekrar açıldı. Aşılamaların artması, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte eski normallere dönüş başladı. Piknik /mesire alanlarındaki kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sonu olması sebebiyle şimdiden hızlı tüketim ürün ve piknik kategorilerinin satışlarında ciddi bir hareketlilik söz konusu.

“Bayramlar hızlı tüketimi tetikler”

Hızlı tüketim ürünleri üreticisi ECE A.Ş.'nin Genel Müdürü Nuri Doğan; “Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar kendilerini artık doğaya bırakmak istiyor. Özellikle hafta içi çalışan, hafta sonu ise şehre yakın lokasyonlara pikniğe giden kişi sayısı oldukça yüksek. Son genelge ile kısıtlamaların kalkması ile birlikte piknik sezonu da açıldı. Kısıtlamalardan sonraki ilk hafta sonu olması sebebiyle şimdiden hızlı tüketim ürünleri satışında iki katı bir artış var. Piknik kategorisinde ise kağıt ürünler plastiğin önüne geçti. En çok kağıt bardak ve tabağa talep var. Talebin bir nedeni de bayramlar. Özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaşması hızlı tüketim ürünlerinde talebi arttırıyor” şeklinde konuştu.

Piknik ürünlerinde Türkiye'de pazar lideri olduklarının altını çizen Doğan, yeni ürünlere yatırımlarının süreceğini belirtti. Doğan, “2 yılda yüzde 300 gibi bir büyüme oranına imza attık. Dilovası'nda yer alan fabrikamızla Türkiye'nin bu alanda önemli bir üretim gücüyüz. Yeni ürün kategorilerinde de yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.