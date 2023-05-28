İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandı
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandı - Tıkla İzle

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri oyların yüzde 50'sini alamamış ve seçimler ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçimleri çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşi Demet Güler ile beraber Ankara'da bulunan Çankaya İlkokuluna gelerek, 1135 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.