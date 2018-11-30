Genelkurmay çatı davasında 2 tahliye kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyordu. Savunma yapması beklenilen eski Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı Yarbay Gökhan Eski, Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün emir astsubayı sanık Hasan Hüseyin Sarıtarla hazır olmadıkları gerekçesiyle savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen öğle arasının ardından sanık ve avukatlarının taleplerini dinledi. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan eski Astsubay Mehmet Adıgüzel ile sivil sanık Mustafa Akyıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

Abdullah Sarica

