Generali'den hasarsızlık indirimini koruma imkanı

Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterilerini ücretsiz ‘Prestij Servis' hizmeti ile buluşturmaya devam ettiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre, sigorta şirketinin ‘Prestij Servis' hizmeti noktalarını tercih eden sigortalıların poliçe vadesi içerisinde 1 adet hasarı olması durumunda, poliçede en son uygulanan hasarsızlık indirim oranı; yenileme yılında da aynı kademe ile korunacak. Diğer bir deyişle araç sahibi, yenileme yılında aynı hasarsızlık indirim oranından faydalanacak.

7 ücretsiz hizmet

Generali'nin Prestij Servis hizmeti; Türkiye genelindeki anlaşmalı Prestij Servis noktalarında sunulan 7 ücretsiz hizmeti; Vale Hizmeti, Sınırsız İkame Araç, Boya Parlatma-Cila, Fırçasız Oto Yıkama, 26 Nokta Mekanik Check-Up, Bakım ve Mekanik Onarımda yüzde 25 İşçilik İndirimi ve Hasarsızlık İndirim Hakkının Korunması'nı kapsıyor. Tüm Türkiye'deki kasko müşterilerinin yararlanabileceği Prestij Servis hizmetleri kapsamında araç sahipleri, herhangi bir hasar durumunda Generali Sigorta Çağrı Merkezi'ni arayarak hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.