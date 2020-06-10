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George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı

George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı

ABD'nin Minneapolis şehrinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi için 3 cenaze töreni düzenlenen Floyd'un altın renkli tabuta konulan cenazesi beyaz bir at arabasında taşınmasının ardından, memleketi Houston'da toprağa verildi.

George Floyd, Houston’da son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Amerika Birleşik Devletlerinin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde 25 Mayıs'ta polisin boğazına bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd için iki cenaze töreni düzenlenmişti. Floyd'un cenazesi memleketi Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen üçüncü cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı North Fountain of Praise Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Floyd'un altın renkli tabuta konulan cenazesi beyaz bir at arabası ile taşındı. Floyd, annesi Larcenia Floyd'un mezarının da bulunduğu Memorial Gardens Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Floyd için ilk cenaze töreni Perşembe günü Minneapolis kentinde, ikincisi tören ise Cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

Floyd'un Amerikan polisinin orantısız güç kullanması sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelindeki ırkçı protestoların fitilini ateşlemişti. Binlerce kişi, çeşitli kentlerde sokaklara dökülerek Amerikan polisinin ırkçı eylemlerini protesto ediyor.

Hasan Çelik

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