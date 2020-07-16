George Floyd'un ailesi Minneapolis kentine dava açtı

ABD polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Amerikalı George Floyd'un ailesi Minneapolis kenti ve 4 polis memuruna dava açtı. 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Floyd'un ailesi, tutuklama prosedürlerinin hatalı olduğunu iddia etti. Ailenin avukatları prosedürlerin uygulanmasına izin veren Minneapolis Polis Departmanının cinayetin sorumlu taraflarından birisi olduğunu savundu. Polis departmanının bağlı bulunduğu Minneapolis kenti aleyhine dava açtı. Dava Minnesota eyaletinde bulunan ABD bölge mahkemesine taşındı. Aile avukatları Minneapolis kentinin Floyd'un ölümüyle sonuçlanan polislik uygulamalarından ve kültüründen sorumlu olduğunu iddia ediyor. Dava ayrıca Floyd'un öldürülmesine karışan 4 Minneapolis polis memurunu da hedef alıyor. Ölene kadar Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye diz çöken polis memuru Derek Chauvin'in en yüksek cezayı alması isteniyor. Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, “Minneapolis kenti, özellikle siyah erkeklerin tutuklama haklarını ihlal ediyor. Memur eğitimi ve disiplini uygulanmıyor. Prosedürler ve kasıtlı kayıtsızlık geçmişine sahip” dedi. Ayrıca “Polisin gelecekte siyah insanları yanlış bir şekilde öldürmesini engelleyecek şekilde emsal oluşturacak eşi görülmemiş bir dava açacağız. Floyd'un cinayeti için tazminat talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Crump, Minneapolis kentinin polis memurlarını uygun şekilde eğitmesini ve denetlemesini sağlamak için bir bölüm oluşturulmasını da talep etti.

Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Floyd, dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Öte yandan Floyd'un ölümüyle başta ABD olmak üzere dünyanın birçok büyük şehrinde polis şiddetine karşı gösteriler düzenleniyor.

Serkan Bayar