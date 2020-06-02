George Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak. Minnesota Valisi Tim Walz, yaptığı açıklamada Floyd'un cenaze töreninin 4 Haziran günü yapılacağını duyurdu. Vali Walz, "Hem Minneapolis şehri hem de Minnesota eyaleti ve bütün ulusumuz için gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir tören olacak" dedi.