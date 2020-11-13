Georgia'da oylar yeniden elle sayılıyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden 290 delegeye ulaşarak seçimleri kazanırken, toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Arizona ve Georgia eyaletlerinde sonuçlar henüz net değil. 16 delegeye sahip Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump'ın kampanyasından yapılan itirazlar neticesinde oyların elle tekrar sayılması kararı alındı.

Cumhuriyetçi Parti üyesi ve Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger yaptığı açıklamada, eyalette kullanılan oylarda bir sahtekarlık yapıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen yapılan itirazlar sonucu yeniden elle sayım kararı alındığını aktardı. Raffensperger, işlemin zor olacağını bildiğini ifade ederek, "Bu güveni arttıracaktır" dedi.

Reffensperger'in ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, sayımların 20 Kasım tarihine kadar tamamlanmasının ön görüldüğü bilgisi verildi.

Elle sayım işleminde oyların kişiler tarafından okunarak, oyun verildiği her iki adaya göre ayrılacağı ve ayrılan oyların otomatik sayım makinesinden geçirilerek rakamların ortaya çıkacağı belirtildi. Eyalet yetkilileri, bu işlemden sonra da oy sonuçlarında büyük bir değişiklik beklemediklerini ifade etti.

Georgia eyalet yasaları başvuru sonucu incelemeyi zorunlu kılsa da bunun nasıl uygulanacağını seçim yetkilileri karar veriyor. Elle sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından sonra her iki partide tekrar sayım talebinde bulunabiliyor.

Eyalette şu ana kadar 4 milyon 992 bin 422 kişinin oy kullandığı belirtilirken, otomatik olarak sayılan oyların sonucunda Biden oyların 2 milyon 471 bin 982'sini alarak Trump'ın yaklaşık 14 bin oy önünde seçim yarışını sürdürüyor. Georgia'da oyların yüzde 98'inden fazlasının sayılmış olmasına rağmen henüz kesin kazanan açıklanmadı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

