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Gerçek Dünya'da oynanan arttırılmış gerçeklik oyunu piyasaya çıktı

Gerçek Dünya'da oynanan arttırılmış gerçeklik oyunu piyasaya çıktı
Gerçek Dünya'da oynanan arttırılmış gerçeklik oyunu piyasaya çıktı

Gerçek Dünya'da oynanan arttırılmış gerçeklik oyunu Landlord Go, oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Reality tarafından üretilen arttırılmış gerçeklik oyunu Landlord Go, oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Dünya'nın en meşhur binaları ve sembol yapılarını satın almasını, satmasını ve kira toplamasını üzerine kurulu oyunda Dünya çapındaki 1 milyondan fazla oyuncu ile gerçekleşiyor.

Oyuncular küçük başlayıp bilgili yatırımlarla hızlı bir şekilde büyük bir emlak imparatorluğuna dönüştürebilirken, piyasaya mülkleri alıp satarak, veya diğer oyuncularla ihalelere girebiliyor. Landlord Go oyununda, şehir merkezinden uzaklığı ve bina imkânları gibi ayrıntıları kullanarak mülklerin gerçek dünya değerini yansıtarak gerçek doğruluğa sahip olduğu belirtilirken, Big Dots adı verilen mülk AI ve veri platformu kullanarak gerçek Dünya verilerini herhangi bir masaüstü ve mobil uygulamalara eklenebiliyor.

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