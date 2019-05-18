İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te asırlık kasr ilgisizlikten dökülüyor

Gercüş'te asırlık kasr ilgisizlikten dökülüyor
Gercüş'te asırlık kasr ilgisizlikten dökülüyor

Batman’ın Gercüş ilçesinin sembolü olarak bilinen asırlık Kasra Dimeyme isimli tarihi kasr, kaderine terk edildi.

Gercüş Bağlarbaşı Mahallisinde ilçe merkezinin güneyinde bulunan dağın kuzey yamacında olan asırlık kasr kaderine terk edildi. Henüz tarihi bilinmeyen asırlık olduğu tahmin edilen Kasra Dimeyne'nin hali içler acısı. İki kattan oluşan kasrın zemin katında son olarak hayvan barınağı olarak kullanıldığı ve daha öncesinin bilinmediği ifade edildi. Kaderine terk edilen Kasra Dimeyne duvarlarının yıkılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar bir an önce yetkililerden asırlık Kasrın koruma altına alınarak restore edilmesini istedi.  

Serhan Öner

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Nevzine Nasıl Yapılır, Nevzine Tarifi

Nevzine tarifi haberimizde. Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.