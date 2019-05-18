Gercüş'te asırlık kasr ilgisizlikten dökülüyor

Gercüş Bağlarbaşı Mahallisinde ilçe merkezinin güneyinde bulunan dağın kuzey yamacında olan asırlık kasr kaderine terk edildi. Henüz tarihi bilinmeyen asırlık olduğu tahmin edilen Kasra Dimeyne'nin hali içler acısı. İki kattan oluşan kasrın zemin katında son olarak hayvan barınağı olarak kullanıldığı ve daha öncesinin bilinmediği ifade edildi. Kaderine terk edilen Kasra Dimeyne duvarlarının yıkılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar bir an önce yetkililerden asırlık Kasrın koruma altına alınarak restore edilmesini istedi.

Serhan Öner