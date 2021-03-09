Gercüş'te çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğada renklere bürüdü. Yemyeşil Gercüş ovası ve çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman ilçede karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Orhan Özdemir, "Yoldan geçerken manzaranın güzel olduğunu fark ettim, bende aracımı kenara çekerek çocuklarımla hatıra resimleri çektik. Gördüğünüz gibi meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler oluşmuş" dedi.

Serhan Öner

