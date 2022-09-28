İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gercüş'te korkutan yangın

Gercüş'te korkutan yangın
Gercüş'te korkutan yangın

Batman'ın Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmanın dairesinin dış bahçesinde bulunan trafonun hemen yakınında çıkan yangın trafoya sıçramadan söndürüldü. Henüz sebebi belirlenemeyen yangını gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Tutuşan kuru otlar, apartman binasının trafosuna sıçramadan söndürüldü. Tehlikelere karşı yangın sebebiyle ilçenin bazı noktalarında yaklaşık 1 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Serhan Öner
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.