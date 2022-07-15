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Gercüş'te meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Gercüş'te meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Gercüş'te meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş'ün Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Batman'dan Mardin istikametine gitmekte olan meyve sebze yüklü kamyonet Yolağzı Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı kamyonet tekerleğinin patlaması sonucunda bariyerlere çarparak devrildi, Karayolu adeta manav tezgahına döndü.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Yalıç, Ali Ürün ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Serhan Öner
 

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