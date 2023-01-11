Gercüş'te sisli havada kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza Gercüş Yolağzı Mahallesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman'dan Mardin Midyat istikametine gitmekte olan kereste yüklü sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır Yolağzı Mahallesi karayolunda virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Serhan Öner

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