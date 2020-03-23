Gerekli altyapıya sahip üniversiteler uzaktan eğitime başladı

Ülke genelindeki 207 yükseköğretim kurumunun 123'ünün bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunduğunu ve İGÜ'nün uzaktan eğitime hazır olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, "Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, geçen hafta itibarıyla YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilmeye çalışıldı. İGÜ olarak ders içeriklerimiz de dersi veren öğretim elemanları tarafından hazırlandı ve eğitime başladık” diye konuştu.

“Ön hazırlık yapıldı”

Gayretli, dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorlukları dikkate alarak öğretim elemanları ile birlikte tüm ön hazırlığın yapıldığını da belirtti. Gerekli altyapıya ve yetkinliğe sahip üniversitelerin uzaktan eğitime başladığını ifade eden Abdülkadir Gayretli, “Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her bir programa göre uygulamalı dersler için ise yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturduk” dedi.