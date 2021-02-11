Gergedan böceği evinden çıktı

Bodrum'da bir kişinin evinde cüssesine göre dünyanın en güçlü böceği olan Gergedan böceği Bodrum'da Halil Tuncel Dural yaşadığı evde görüldü. Her bölgesinde görülebilen gergedan böceği, Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde bir vatandaşın evine girdi. Halil Tuncel Dural adlı vatandaş, “Evi havalandırmak için pencereyi açtığımızda içeri girdiğini tahmin ediyorum. Daha önce bizim buralarda böyle bir böcek görmedim. Nesli tükenmekte olan bir hayvan mı diye düşündüm. İnternetten de araştırdım. Gergedan böceğiymiş. Birkaç ot parçası maydanoz attım yedi. Doğal ortamına bırakacağım” diye konuştu.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir dönem çok yüksek parasal değeri olduğu iddiasıyla birçok kişi tarafından toplanan gergedan böceğiyle ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada, böceklerin parasal bir değerinin olmadığı kaydedilmişti.

Böcek dünyasının en büyüklerinden olup, boyları 15 cm'ye kadar ulaşabilen, ısırma ve sokma gibi özellikleri olmaması nedeniyle son derece zarasız ve doğada geri dönüşüme faydalı türlerden biri olan Gergedan Böceği, kendi ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen bir güce sahip. Gergedan böceği kuvvetine sahip bir insanın 65 ton ağırlığı kaldırabilmesi anlamına geliyor.

Eren Ayhan

