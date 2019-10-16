Geri dönüş için 40 milyon lira

Türk Kızılay'ın ev sahipliği yaptığı Dünya İnsani Eylem Forumu 2019 (WHAF), “İnsanlık Onuru” temasıyla İstanbul'da toplandı. 65 ülkeden 180 kuruluş, finans, yerelleşme, çatışma ve dirençlilik gibi kilit meseleleri tartışacak.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaptığı açıklamada çatışma ve felaketlerin dünyada milyonlarca insanı etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

Türkiye, insani yardıma ihtiyacı olan hiç kimseye kayıtsız kalmıyor. Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, 2018'de Türkiye 8,4 milyar dolarlık insani yardım yaptı. Bu rakam millî gelirimizin yüzde 0,79'una tekabül ediyor. Türk Kızılay olarak da 2018'de 23 milyon 251 bin insana yardım ulaştırdık. Bu hayrın miktarı 3 milyar 114 milyon liradır. Bu yıl 33 milyon insana ulaşmayı hedefledik ve 4,5 milyar liralık bütçeyle yola çıktık.

Kınık, Suriye'deki çalışmalarına değinerek Türk Kızılay'ın bölgede 2011'den beri çalıştığını, özellikle son iki barış operasyonu sonrasında devlet, TSK, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile bir çalışma modeli oluşturduklarını anlattı. Türkiye'den ve Suriye içinden bölgeye geri dönüşler ile ilgili desteklerinin olacağını dile getiren Kınık “Orada hayata tutunmaları için psikolojik destek ve finans kaynaklarının sağlanması gibi faaliyetlerimiz olacak. İlk etaptaki planımız yaklaşık 50 bin insana acil üç aylık destek sağlayabilecek bir büyüklükte bir operasyondu, yaklaşık 40 milyon liralık bir bütçeyle yürütülen çalışma. İlerleyen süreçte dünyanın da taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyoruz ve çağrı yapıyoruz. Bölgeye giden insan sayısıyla orantılı olarak da kapasitemiz artırılacaktır” dedi.

TERÖRÜ TERÖRİSTLE BİTİREMEZSİNİZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na değinerek şöyle konuştu:

Tek bir kişinin bile kendini güvende hissetmediği dünyada hiç kimse güvende değildir. Sınırına üç beş mülteci dayanmasın diye bütün imkânlarını seferber edenler, bugün Türkiye'nin ‘daha fazla insan ölmesin, mağdur olmasın' diye hayata geçirdiği harekâta karşı duruyor. Suriye'deki iç savaşa gözünü kapatanlar, terör örgütlerini meşrulaştırmak istiyor. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok edemezsiniz. Barış Pınarı operasyonu sayesinde zulümden kaçanlar tekrar yuvalarına dönecek. Harekât huzurun tesisi için önemli bir milat olacak.

TÜRK KIZILAY TEL ABYAD'DA YARDIM DAĞITTI

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da, Suriyelilere yardım malzemesi dağıttı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık “Çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar” dedi.

Türkiye Gazetesi