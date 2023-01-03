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Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu, yangın 1 saatte söndürüldü

Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu, yangın 1 saatte söndürüldü
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu, yangın 1 saatte söndürüldü

 Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken, depo sahibi o anları büyük üzüntüyle izledi.

Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu, yangın 1 saatte söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi, Akyıldız Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken sağlık görevlileri ise yaşanacak muhtemel olumsuz durumlara karşı hazırda bulundu. Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Deposunun yandığını gören sahibi ise üzgün bakışlarla o anları izledi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Burak Öztürk - Ali İhsan Uğur
 

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